Валерий Газзаев: "Руководство "Локомотива" совсем не помогает Семину"

Знаменитый российский тренер (теперь – депутат Государственной думы РФ) Валерий Газзаев дал большое интервью "СЭ" о главных событиях в нашем футболе за последний месяц.

– Какие тенденции отметите в первой части чемпионата России?

– Прежде всего выделю, конечно же, успехи "Локомотива". Юрий Павлович – квалифицированный тренер, которому давно не надо никому ничего доказывать. Он умеет создавать команду, добиваться результата. Стабильно выглядят Денисов и Тарасов, проявляет себя Фарфан, периодически выдает удачные отрезки Игнатьев, отлично влился в состав Кверквелия, приглашенный Семиным. Скоро вернутся в строй травмированные Чорлука и Ари. А Фернандеш​ – это вообще отдельный разговор.

Также Газзаев заметил:

- Особенно приятно видеть в "Локомотиве" много молодых ребят, воспитанников клуба и российского футбола. Задача тренера каждой команды, чтобы практику регулярно получали по три-четыре молодых футболиста – тогда и у главного тренера сборной России будет выбор. Наши молодые специалисты должны смотреть на Семина и учиться у него, чтобы быть конкурентоспособными и прогрессировать. Добавлю, что когда команды, ведущие борьбу за выживание, приглашают иностранных специалистов – это путь в никуда.

Ну а расстраивает меня, когда я вижу, что руководство "Локомотива" совсем не помогает Семину. Усиление этим летом могло быть гораздо более качественным, особенно если учесть, что красно-зеленые выступают в еврокубках. Вообще складывается впечатление, что команда существует отдельно, а руководство клуба – отдельно. Железнодорожники сейчас демонстрируют свою лучшую игру и результаты за последние годы – но не покидает ощущение, что радует это далеко не всех. Достаточно посмотреть реакцию на голы: ликуют болельщики, футболисты основного состава и запасные, тренеры, и только руководители демонстрируют, так скажем, сдержанный оптимизм. (Дмитрий СИМОНОВ)

Полностью интервью Газзаева