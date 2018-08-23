Валерий Газзаев: "Надеюсь, ЦСКА включится в чемпионскую гонку"

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью "Известиям" отметил, что рано называть "Зенит" и "Спартак" главными фаворитами сезона. По его словам, "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА могут включиться в чемпионскую гонку.

– "Зенит" и "Спартак" постепенно уходят в отрыв от соперников. Можно ли назвать их главными претендентами на золото в нынешнем сезоне?

– В прошлом году "Зенит" на старте сезона тоже практически не терял очков и питерцев начали называть будущими чемпионами. А в итоге они заняли лишь пятое место. Поэтому говорить о фаворитах рано. Считаю, до самого конца сезона за первое место будет идти борьба между "Зенитом", "Спартаком", "Локомотивом" и "Краснодаром". Надеюсь, и ЦСКА, который в последних играх начал показывать свои амбиции, включится в эту гонку. Эти пять команд и сразятся за медали.

– "Спартак" вновь стал вырывать победы в концовках матчей, как это было в их позапрошлый чемпионский сезон. Насколько игровые качества красно-белых сопоставимы с их местом в таблице?

– У "Спартака" очень хороший подбор игроков и стабильный состав. Красно-белые демонстрируют неплохой уровень игры, но, к сожалению, допустили осечку в квалификации Лиги чемпионов. Конечно, команда с такими ресурсами и возможностями должна играть не в Лиге Европы. Тем не менее на старте чемпионата они набрали немало очков и справедливо идут в верхней части турнирной таблицы. Но все зависит от того, как они пройдут дистанцию длинного турнира. Всегда случаются сбои и неудачи — важно, как клуб с этим справится. Тот, кто наиболее стабилен и способен набирать очки в непростых ситуациях, оказывается в итоге первым.