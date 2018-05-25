Вагит Алекперов: "Бюджет "Спартака" не нуждается в увеличении"

Глава компании "Лукойл" Вагит Алекперов сказал, что не видит нужды в увеличении бюджета ФК "Спартак". Компания является генеральным спонсором футбольного клуба.

- Мы считаем, что бюджет не нуждается в увеличении, - цитирует главу "Лукойла" ТАСС.- Он наполнен достаточно для того, чтобы "Спартак" мог побороться за победу в чемпионате России.

Председатель совета директоров клуба Леонид Федун ранее утверждал, что бюджет "Спартака" гораздо меньше 150 миллионов долларов. В СМИ фигурировала сумма в 120 миллионов.

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