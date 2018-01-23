Вадим Скрипченко: "В "Анжи" сегодня нет ни первых, ни вторых номеров, а есть боеспособный коллектив"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после победы в товарищеском матче над "Заглембе" (3:0) отметил, что на данный момент у команды нет игроков основного состава, и специалист хотел всем футболистам дать игровую практику. Также Скрипченко рад, что в команде нет серьезных травм перед стартом второй половины чемпионата России.

– Прежде всего, хотелось получить игровую практику, и мы изначально планировали сыграть двумя составами по тайму, – сказал Скрипченко. – Сегодня у нас нет ни первых, ни вторых номеров, а есть боеспособный коллектив, который еще формируется и очень хотелось, чтобы проделанную работу на этом сборе ребята в игровом режиме реализовали сегодня на поле. Поэтому основной задачей было получение игровой практики

– Этим матчем мы подвели черту под первым сбором. Что из задуманного удалось проделать и какая работа еще предстоит?

– Самое главное, – это было избежать серьезных травм. После месячного перерыва ребята пришли отдохнувшими и всегда есть риск получить повреждение на ровном месте. Физически мы, конечно, хорошо поработали на сборе и под теми нагрузками, которые они получили, очень важно было избежать серьезных травм. Поэтому считаю, что запланированную работу мы выполнили, и все наши футболисты в строю. Дальнейшая же работа будет направлена на то, чтобы увеличивать интенсивность тренировок, упражнений на технико-тактическую направленность. Если на первом сборе мы больше исповедовали беговую и силовую работу, то уже на втором и третьем сборах больше будем уделять технико-тактической работе.

– Вы несколько опередили наш следующий вопрос о травмированных игроках. Некоторые футболисты сегодня не вышли на поле. По какой причине и в каком состоянии они находятся?

– Самое главное, что у нас нет серьезных травм, а те микроповреждения, которые получили некоторые игроки, они, конечно, неприятны, но, думается футболисты подлечатся за эти выходные дни и продолжат работу вместе с командой. Поэтому, думается, переживать не стоит. Мелкие повреждения всегда будут, потому что, еще раз повторюсь, работа, которая предлагается, она подразумевает, что могут быть повреждения.