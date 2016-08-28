19:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вадим Скрипченко: "Ошибка в обороне предопределила ход второго тайма"

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Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после ничьей с "Арсеналом" (1:1) в рамках матча 5-го тура РФПЛ, посетовал на ошибку обороны, которая перевернула ход матча.

– Я недоволен результатом. Мы провели хороший матч и создали достаточное количество голевых моментов, но ошибка в обороне предопределила ход второго тайма. Соперник закрылся и хотел сохранить счет, – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". – Пришлось приложить массу усилий, чтобы сравнять счет. Выпустил Павлюченко под финальный навал, потому что хотели победить. У нас не так много вариантов для ротации состава. Есть молодежь, которая в любой момент готова проявить себя.

Трансляция матча "Урал" - "Арсенал"

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