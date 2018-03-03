Вадим Евсеев: "Надо было использовать преимущество в два игрока"

Исполняющий обязанности главного тренера "Амкара" Вадим Евсеев на пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0) подчеркнул, что удаления не повлияли на игру пермяков, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– Как удаления повлияли на игру команды?
– Это никак не повлияло. Как играли, так и продолжали. Может быть, в концовке надо было использовать преимущество в два игрока, но не смогли докричаться до ребят.
– Вы всего за несколько дней до матча получили должность. Для вас это стало дополнительным вызовом?
– Я был к этому готов. Специально ушел во вторую лигу, проработал там главным тренером, добился каких-то результатов, а потом решил вернуться назад. Точнее, меня позвали. А то, что так сложилось – это вопрос не мне, а руководству и Гаджи Муслимовичу Гаджиеву.
– Как вам стадион?
– На прошлой неделе мы играли в Кубке. Снег, метель, мало людей было. А тут полный стадион – это радость для футболистов.
Напомним, что Сельдяков в этом матче принял несколько спорных решений. Арбитр удалил игроков "Зенита" Александра Ерохина и Доменико Кришито, а также показал вторую желтую карточку защитнику "Амкара" Николаю Зайцеву, но не удалил его с поля.
Сельдяков показал вторую желтую карточку Зайцеву, но не удалил его //
"Судья – лучший". Манчини повторил это несколько раз
Опрос
- Амкар
- Вадим Евсеев
- Зенит СПб
- Гаджи Гаджиев
- Доменико Кришито
- Александр Ерохин (футбол)
- Николай Зайцев
ЗЮК~
Игра Амкара-жалкое зрелище.Могли наказывать,но решили прижиматься.
21:05 3 марта
Don
Корвалайнен, девочка ты наша не плачь)))
20:35 3 марта
вэняляйнэн
Виноват арбитр. Должен был больше зенитовских удалить и тогда уж точно дожали.
19:32 3 марта
Гетеродин
Хотя бы раз попытаться. Да вы в равных составах лучше играли, чем в большинстве! Тупой Амкар.
19:31 3 марта