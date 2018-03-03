Вадим Евсеев: "Надо было использовать преимущество в два игрока"

Исполняющий обязанности главного тренера "Амкара" Вадим Евсеев на пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0) подчеркнул, что удаления не повлияли на игру пермяков, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Как удаления повлияли на игру команды?

– Это никак не повлияло. Как играли, так и продолжали. Может быть, в концовке надо было использовать преимущество в два игрока, но не смогли докричаться до ребят.

– Вы всего за несколько дней до матча получили должность. Для вас это стало дополнительным вызовом?

– Я был к этому готов. Специально ушел во вторую лигу, проработал там главным тренером, добился каких-то результатов, а потом решил вернуться назад. Точнее, меня позвали. А то, что так сложилось – это вопрос не мне, а руководству и Гаджи Муслимовичу Гаджиеву.

– Как вам стадион?

– На прошлой неделе мы играли в Кубке. Снег, метель, мало людей было. А тут полный стадион – это радость для футболистов.

Напомним, что Сельдяков в этом матче принял несколько спорных решений. Арбитр удалил игроков "Зенита" Александра Ерохина и Доменико Кришито, а также показал вторую желтую карточку защитнику "Амкара" Николаю Зайцеву, но не удалил его с поля.

Сельдяков показал вторую желтую карточку Зайцеву, но не удалил его //

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