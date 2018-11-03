В стиле Чеха. Кверквелия в шлеме перед матчем "Локо" - "Арсенал".

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия выйдет в стартовом составе в матче 13-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом". Официальный Твиттер "железнодорожников" опубликовал фото игрока, на котором видно, что он разминался в шлеме.Похожий шлем после тяжелой травмы стал использовать голкипер лондонского "Арсенала" Петр Чех. Кверквелия получил повреждение головы в матче с "Енисеем" (3:0). Врачи наложили ему 12 швов.

Матч "Локомотив" - "Арсенал" начнется в 14.00 по московскому времени.

Все о турнире Российской футбольной премьер-лиги - здесь.