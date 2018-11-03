13:45 | Футбол — РПЛ

В стиле Чеха. Кверквелия в шлеме перед матчем "Локо" - "Арсенал".

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Защитник "Локомотива"  Соломон Кверквелия выйдет в стартовом составе в матче 13-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом". Официальный Твиттер "железнодорожников" опубликовал фото игрока, на котором видно, что он разминался в шлеме.Похожий шлем после тяжелой травмы стал использовать голкипер лондонского "Арсенала" Петр Чех. Кверквелия получил повреждение головы в матче с "Енисеем" (3:0). Врачи наложили ему 12 швов.

Матч "Локомотив" - "Арсенал" начнется в 14.00 по московскому времени.

 

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Локомотив - Арсенал Т

 

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
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