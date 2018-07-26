В РФС разъяснили ситуацию с амнистией дисквалифицированных

Заместитель председателя юридического комитета РФС Денис Рогачев разъяснил "СЭ" ситуацию с принятием на Исполкоме меры, которая допускает участие в первых турах нового сезона игроков, получивших красные карточки в последних матчах прошедшего чемпионата.

- Мы не все красные карточки не переносим, - говорит Рогачев. - В пресс-релизе упомянуты только одноматчевые и двухматчевые дисквалификации. Если игрок нанес оппоненту травму и получил дисквалификацию на шесть игр, либо была бы драка с удалениями и длительными отстранениями, тогда эти лица не подпадают под эту своеобразную футбольную амнистию. Поэтому мы обсудили на совещании, что перед каждым сезоном Исполком будет собираться и рассматривать относительно легкие дисквалификации, освобождать от наказаний. Это будет после каждого сезона.

Ранее РФС на сайте назвал футболистов, которые освобождаются по решению исполкома от дисквалификации.

1. Кверквелия Соломон ("Локомотив") - 1 матч дисквалификации в чемпионате России;

2. Анхель Вилькер ("Ахмат") - 1 матч дисквалификации в чемпионате;

3. Тикнизян Наир (ЦСКА) - 2 матча дисквалификации в первенстве России по футболу среди молодёжных команд клубов РПЛ.

4. Мацхарашвили Никита (ЦСКА) - 2 матча дисквалификации в первенстве;

5. Магомедов Ражаб ("Анжи") - 2 матча дисквалификации в первенстве;

6. Веприков Игорь ("Арсенал") - 1 матч дисквалификации в первенстве. (Арман МКРТЧЯН)