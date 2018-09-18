В премьер-лиге обеспокоены низкой посещаемостью матчей "Рубина"

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин поделился мнением о низкой посещаемости матчей "Рубина" в чемпионате России. Так, на игру 7-го тура против "Енисея" (1:0) пришли 8903 зрителя. При этом вместимость "Казань Арены", принимавшей матчи ЧМ-2018, равна 45 379 зрителям.

– Для Казани это – нонсенс, – сказал Мейтин. – При такой команде, при прекрасном стадионе, при большом городе... Эта тема нас беспокоит, мы ее часто обсуждаем. Клуб она тоже тревожит. Работа ведется. (Андрей Михайлов)