15:44 | Футбол — РФПЛ

В первом тайме арбитр не удалил игрока "Арсенала"

Эпизод матча "Арсенал" - "Зенит". Эпизод матча "Арсенал" - "Зенит".
Эпизод матча "Арсенал" - "Зенит".
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На 33-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Арсенал""Зенит" арбитр Владимир Москалев ошибочно не вынес предупреждение Игорю Горбатенко. Для игрока хозяев оно стало бы вторым, и ему пришлось бы покинуть поле.

В том эпизоде Горбатенко прыгнул в направлении Доменико Кришито, выставив прямую ногу, и нарушил правила в единоборстве с зенитовцем. Судья определил фол, но ограничился назначением штрафного удара. При этом во втором тайме в менее очевидной ситуации Москалев все-таки наказал Горбатенко второй желтой карточкой. (Александр БОБРОВ)

Арсенал Т - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 27-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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майор99

А фол на Ивановиче в штрафной в начале матча? Не было пенальти?

16:03

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