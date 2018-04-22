В первом тайме арбитр не удалил игрока "Арсенала"

На 33-й минуте матча 27-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Зенит" арбитр Владимир Москалев ошибочно не вынес предупреждение Игорю Горбатенко. Для игрока хозяев оно стало бы вторым, и ему пришлось бы покинуть поле.

В том эпизоде Горбатенко прыгнул в направлении Доменико Кришито, выставив прямую ногу, и нарушил правила в единоборстве с зенитовцем. Судья определил фол, но ограничился назначением штрафного удара. При этом во втором тайме в менее очевидной ситуации Москалев все-таки наказал Горбатенко второй желтой карточкой. (Александр БОБРОВ)