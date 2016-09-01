В Италии уверены, что "Ювентус" не успел оформить трансфер Витселя

Итальянские СМИ уверены, что "Ювентус" и "Зенит" не успели оформить трансфер Акселя Витселя. Как сообщает, в частности, Sky Sport, стороны пришли к соглашению перед самым закрытием трансферного окна и не успели провести сделку. При этом туринцы не ставят крест на 27-летнем бельгийце и приобретут его через год на свободном трансфере.
foreverCSKAforever
"Свободный трансфер"? Это сколько же милиярдов чистой прибыли поднимет "флагман" на Витселе?
00:22
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
это было Гаттузо)).
00:19
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
))))
00:18
RW.irk
То ли плакать (вместе с Витселем), то ли смеяться (над Зенитом) ?))
00:13