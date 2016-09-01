В Италии уверены, что "Ювентус" не успел оформить трансфер Витселя

Итальянские СМИ уверены, что "Ювентус" и "Зенит" не успели оформить трансфер Акселя Витселя. Как сообщает, в частности, Sky Sport, стороны пришли к соглашению перед самым закрытием трансферного окна и не успели провести сделку. При этом туринцы не ставят крест на 27-летнем бельгийце и приобретут его через год на свободном трансфере.

Трансферное окно закрывается. Live!