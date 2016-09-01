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В Италии уверены, что "Ювентус" не успел оформить трансфер Витселя

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Итальянские СМИ уверены, что "Ювентус" и "Зенит" не успели оформить трансфер Акселя Витселя. Как сообщает, в частности, Sky Sport, стороны пришли к соглашению перед самым закрытием трансферного окна и не успели провести сделку. При этом туринцы не ставят крест на 27-летнем бельгийце и приобретут его через год на свободном трансфере.

Трансферное окно закрывается. Live! 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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foreverCSKAforever

"Свободный трансфер"? Это сколько же милиярдов чистой прибыли поднимет "флагман" на Витселе?

00:22

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

это было Гаттузо)).

00:19

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

))))

00:18

RW.irk

То ли плакать (вместе с Витселем), то ли смеяться (над Зенитом) ?))

00:13

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