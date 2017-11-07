В Госдуме предложили использовать паспорт болельщиков в чемпионате России

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов предложил ввести систему использования паспорта болельщика на внутренних спортивных мероприятиях. Он подчеркнул, что использование такой системы во время проведения Кубка конфедераций 2017 было правильным и грамотным.

- Паспорт болельщика – это было решение очень правильное и грамотное, - цитирует Агентство городских новостей "Москва" Гильмутдинова. - И Кубок конфедераций показал, что оно свою роль сыграло в положительном смысле этого слова. И, по всей видимости, нам нужно подумать над тем, чтобы аналогичный подход был и на внутреннем чемпионате, на внутренних мероприятиях. Это и дисциплинирует, и создает понимание, кто приходит на мероприятие.