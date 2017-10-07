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13:00 | Футбол — РФПЛ

В "Динамо" не подтверждают назначение Широкова спортивным директором


Пресс-служба "Динамо" не подтверждает назначение бывшего капитана сборной России Романа Широкова спортивным директором футбольного клуба. В конце сентября, напомним, экс-хавбек на общественных началах стал советником председателя ВФСО "Динамо" Владимира Стржалковского. А накануне Широков был исключен из состава Комитета профессионального футбола Российского футбольного союза, данное решение было принято на исполкоме организации. (Андрей СИЗЯКИН)

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