В "Динамо" не подтверждают назначение Широкова спортивным директором

Пресс-служба "Динамо" не подтверждает назначение бывшего капитана сборной России Романа Широкова спортивным директором футбольного клуба. В конце сентября, напомним, экс-хавбек на общественных началах стал советником председателя ВФСО "Динамо" Владимира Стржалковского. А накануне Широков был исключен из состава Комитета профессионального футбола Российского футбольного союза, данное решение было принято на исполкоме организации. (Андрей СИЗЯКИН)

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