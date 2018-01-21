"Урал" поздравил Григория Иванова с днем рождения

"Урал" поздравил своего президента Григория Иванова с днем рождения. Сегодня руководителю исполнилось 57 лет. Иванов возглавляет екатеринбургский клуб с 2003 года.
– Сегодня исполняется 57 лет президенту "Урала" Григорию Иванову! От всей души поздравляем Григория Викторовича с этим праздником! Желаем много сил и неиссякаемой энергии, уверенности в своих решениях и поддержки со стороны близких людей, крепкого здоровья и семейного счастья, – говорится в сообщении.
🎂Сегодня исполняется 57 лет президенту #ФКУрал Григорию Иванову! От всей души поздравляем Григория Викторовича с этим праздником! Желаем много сил и неиссякаемой энергии, уверенности в своих решениях и поддержки со стороны близких людей, крепкого здоровья и семейного счастья! pic.twitter.com/9gb2N3eooM– ФК Урал (@FCURAL) 21 января 2018 г.