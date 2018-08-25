"Урал" одержал волевую победу над "Ахматом"

"Урал" обыграл "Ахмат" (2:1) в матче пятого тура чемпионата России.

На 29-й минуте Идрисса Думбья вывел гостей вперед. В начале первого тайма сравнял результат Эрик Бикфалви. Победный мяч на 78-й минуте провел Николай Димитров.

"Урал" набрал четыре очка и на данный момент занимает 14-е место. У "Ахмата" столько же очков и 11-я позиция.

В следующем туре "Ахмат" примет "Уфу", а "Урал" на выезде сыграет с ЦСКА.

Все о чемпионате России по футболу

Чемпионат России

Премьер-лига

5-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Ахмат" (Грозный) - 2:1 (0:1)

Голы: Думбья, 29 (0:1). Бикфалви, 50 (1:1). Димитров, 78 (2:1).

"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов, Димитров, Бумаль, Егорычев (Евсеев, 78), Бикфалви, Эль-Кабир (Араторе, 71), Панюков (Ильин, 60).

"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мусалов (Митришев, 68), Мохаммади, Швец, Думбья, Исмаэл (Иванов, 74), Бериша, Мбенг (Раванелли, 78).

Предупреждения: Швец, 31. Бумаль, 33. Исмаэл, 71. Балажиц, 75.

Судьи: Матюнин. Болотенков, Мурашов (все - Москва).

25 августа. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.