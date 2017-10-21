"Уфа" - фаворит матча в Хабаровске по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 14-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровск" и "Уфой". Встреча в Хабаровске начнется в 11.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "СКА-Хабаровск" - "Уфа"

Прогноз Winline – П1 3.42 – Н 2.68 – П2 2.41

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "СКА-Хабаровск" - "Уфа".

Прямая трансляция матча "СКА-Хабаровск" - "Уфа" – в субботу, 21 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"СКА-Хабаровск": Довбня - Черевко, Эдиев, Гришко, Димидко, Наваловский - Савичев, Калинский, Дедечко, Казанков - Маркович.

"Уфа": Беленов - Никитин, Аликин, Тумасян - Живоглядов, Пауревич, Ванек, Йокич - Сысуев, Игбун, Стоцкий.

ПОТЕРИ: Друзин (травма), Пуцко (условия аренды), Габулов (под вопросом) - Табидзе, Фатаи (оба - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Обе встречи с "Уфой" в Хабаровске хозяева завершили вничью (0:0, 2:2), причем во втором случае отыграли два мяча.

Уфимцы никогда не проигрывали дальневосточникам в Кубке России и первенстве ФНЛ (+2=3). Три гола забил Голубов.

ПРОГНОЗ

Анатолий БАЙДАЧНЫЙ, бывший нападающий "Динамо" и сборной СССР:

1:1 Если хозяева хотят остаться в премьер-лиге, то хотя бы дома должны стабильно набирать очки. "Уфе" после перелета на Дальний Восток будет непросто, но, думаю, одно очко крепкая команда Сергея Семака увезти способна.

Михаил ГОНЧАРОВ корреспондент "СЭ":

1:0 В родных стенах хабаровчане проиграли в сезоне лишь один раз - "Зениту" в самом первом туре. Не уступят и теперь.