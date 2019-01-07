В Санкт-Петербурге у стадиона "Газпром – Арена" состоялся флешмоб в поддержку форварда "Зенита" Александра Кокорина.

Болельщики собрались у памятника Сергею Кирову и поздравили Кокорина с Рождеством, сфотографировавшись на фоне домашнего стадиона "Зенита".

Напомним, что Александру, его брату Кириллу и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина. Все обвиняемые находятся в столичном СИЗО-2 "Бутырка", в декабре суд продлил срок их заключения под стражей до 8 февраля. (Игорь Новиков)

У "Газпром - Арены" прошел флешмоб в поддержку Кокорина. Поздравили с Рождеством pic.twitter.com/MquZbTQGY5 – Igor Novikov (@_novikov_igor) 7 января 2019 г.