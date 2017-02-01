Тульский "Арсенал" и "Марибор" обменялись голами в 120-минутном матче

Тульский "Арсенал" сыграл вничью со словенским "Марибором" на тренировочном сборе в Турции со счетом 1:1. Единственный гол "оружейников" забил защитник Александр Денисов. Примечательно, что встреча состояла из двух таймов по 60 минут.

Товарищеский матч

"АРСЕНАЛ" Т (Россия) – "Марибор" (Словения) – 1:1 (1:1)

Голы: Денисов, 3 (1:0). Пихлер, 43 (1:1).

"Арсенал": Габулов (Левашов, 60), Комбаров (Хагуш, 60), Григалава (Ершов, 55), Денисов (Рукас, 60), Беляев (Осипов, 60), Вергара (Клементьев, 60), Власов (Рыжков, 60. Буранов, 116), Стеклов (Мингазов, 60. Аджоев, 106), Горбатенко (Голуб, 60), Берхамов (Бурмистров, 60), Шевченко (Расич, 60).

Предупреждения: Мингазов, 99. Осипов, 100. Клементьев, 110.