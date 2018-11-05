Туктамышева рассказала, насколько сильно болеет за "Зенит"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, посетившая матч 13-го тура чемпионата России "Зенит" – "Ахмат", отметила, что после чемпионата мира полюбила футбол. По ее словам, она старается следить за результатами питерцев.

– Как я ранее говорила, после чемпионата мира большинство россиян начали любить футбол, которым до этого не интересовались, – приводит слова Туктамышевой пресс-служба "Зенита". – я – не исключение. К сожалению, не попала на матч, но я была в этой атмосфере, когда была игра Швейцария – Швеция. Меня очень тронула эта атмосфера, болельщики и энергетика, что я решила для себя, что надо будет сходить один раз на футбол. Теперь я здесь – болею за "Зенит".

– Это же не первый матч "Зенита" для вас на стадионе?

– Говорю же, я сходила на матч, поняла, что это такое. Поэтому сегодня я снова здесь. Я активно слежу за игрой и хочу, чтобы у ребят все получилось.

– Бывает такое, что вы в Японии и просыпаетесь в 4 утра, чтобы посмотреть матч "Зенита" с тульским "Арсеналом"?

– Я не до такой степени пока фанатею футболом. В Японии я скорее всего на соревнованиях, поэтому нужно думать о себе. Однако я стараюсь следить за результатами.

– Можно ли сравнить атмосферу на футбольном стадионе с той, что на арене для фигурного катания?

– Я думала об этом раньше и мой ответ – нет. Здесь шесть трибун и гораздо больше болельщиков, которые кричат, болеют и создают бешеную атмосферу. В фигурном катании, к сожалению, такого нет. У нас надо быть сконцентрированным. Поэтому если мне так начнут кричать, когда я захожу на тройной аксель, то я бы его не сделал. Это очень сбивает. У нас более тихие, но тоже верные поклонники.

– На этапе "Гран-при" вы разделись, после чего написали в Инстаграме: "Возвращаю мужчин в фигурное катание". Что нужно сделать "Зениту", чтобы на стадионе было больше девушек?

– Я бы сказала, но не буду озвучивать свои мысли. Я не знаю.