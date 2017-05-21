Третий голкипер "Терека" - в воротах на матч с "Крыльями", Олег Иванов - в запасе

Стали известны составы "Крыльев Советов" и "Терека" на матч 30-го тура премьер-лиги. Место в воротах грозненцев впервые в карьере займет 21-летний Виталий Гудиев. Два основных голкипера остались в запасе. Экс-хавбек самарцев Олег Иванов начнет встречу также на скамейке запасных.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Крылья Советов": Конюхов - Ятченко, Надсон, Божин, Родич - Брюно, Башкиров, Бато, Ткачев - Паскуато, Корниленко.

Запасные - Лория, Шильников, Таранов, Зинков, Мияйлович, Цвейба, Кудряшов, Чочиев, Визнович, Садик.

"Терек": Гудиев - Мохаммади, Семенов, Анхель, Родолфу, Плиев - Митришев, Дьембьер, Кузяев, Торже - Мбенг.

Запасные - Годзюр, Городов, Х. Кадыров, Грозав, Балай, Иванов, Роши, Лебеденко, Мирзов, Бериша, Муслуев.

Матч начнется в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.