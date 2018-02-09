Тренер "Зенита" по физподготовке: "Работа выполняется к матчу с "Селтиком"

Иван Карминати, тренер "Зенита" по физической подготовке, рассказал о том, что программа для зимних сборов была разработана еще в декабре. По его словам, футболисты команды могут вносить коррективы в тренировочный процесс.

- Программу для конкретно этих сборов мы подготовили в декабре, когда еще находились в Петербурге, - цитирует пресс-служба "Зенита" Карминати. - Мы знали, какое количество дней нам предстоит провести на сборах. Нам также важно было понимать, сколько и когда мы проведем товарищеских матчей. И важно было понимать, когда нас ждет первый официальный матч, чтобы подойти к нему в оптимальной физической форме. Вся работа в первую очередь выполняется к матчу с "Селтиком", который пройдет 15 февраля.

Мы разработали программу, представили ее Манчини и тренерскому штабу. Они ее дополнили, подкорректировали и в целом одобрили. Сейчас мы следуем этой программе. Не менее важен отзыв от футболистов, поскольку план не может быть представлен в ультимативной форме. Они тоже могут вносить коррективы, основываясь на своих ощущениях, и программа может меняться в ходе сборов.