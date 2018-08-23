Тренер "Рубина": "У нас не так много игроков, чтобы с кем-то расставаться"

Тренер "Рубина" Виталий Кафанов в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против ЦСКА рассказал о состоянии команды. Специалист считает, что кадровая перестройка соперника не сыграет на руку казанцам.
– Сегодняшний ЦСКА – это другая команда, – говорит Кафанов. – Другая оборона. С каждой игрой они выглядят все сплоченнее.
– То, что у ЦСКА много молодежи может ли как-то сыграть в плюс "Рубину"?
– Думаю, что нет. Это сильная команда.
– Гол на последних секундах, пропущенный от "Ахмата". Что это? Хвост тянется второй год.
-Каждый гол надо рассматривать отдельно. Где-то была системная ошибка, где-то индивидуальная, где-то просто не повезло. Думаю, что в Грозном была потеря концентрации.
– В каком состоянии Сослан Джанаев?
– Он тренируется индивидуально.
– А остальные игроки?
– В принципе, все готовятся сыграть: Бухаров, Подберезкин, Кудряшов.
– Как двигаются трансферные дела? Говорилось, что команду могут покинуть некоторые игроки.
– У "Рубина" не так много игроков, чтобы с кем-то расставаться. Чтобы кого-то продать, нужно сначала кого-то взять.
– А есть надежда, что удастся кого-то приобрести?
– (после паузы) Надежда всегда есть. (Артур ЕНИКЕЕВ)
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