Тренер "Рубина": "У нас не так много игроков, чтобы с кем-то расставаться"

Тренер "Рубина" Виталий Кафанов в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против ЦСКА рассказал о состоянии команды. Специалист считает, что кадровая перестройка соперника не сыграет на руку казанцам.

– Сегодняшний ЦСКА – это другая команда, – говорит Кафанов. – Другая оборона. С каждой игрой они выглядят все сплоченнее.

– То, что у ЦСКА много молодежи может ли как-то сыграть в плюс "Рубину"?

– Думаю, что нет. Это сильная команда.

– Гол на последних секундах, пропущенный от "Ахмата". Что это? Хвост тянется второй год.

-Каждый гол надо рассматривать отдельно. Где-то была системная ошибка, где-то индивидуальная, где-то просто не повезло. Думаю, что в Грозном была потеря концентрации.

– В каком состоянии Сослан Джанаев?

– Он тренируется индивидуально.

– А остальные игроки?

– В принципе, все готовятся сыграть: Бухаров, Подберезкин, Кудряшов.

– Как двигаются трансферные дела? Говорилось, что команду могут покинуть некоторые игроки.

– У "Рубина" не так много игроков, чтобы с кем-то расставаться. Чтобы кого-то продать, нужно сначала кого-то взять.

– А есть надежда, что удастся кого-то приобрести?

– (после паузы) Надежда всегда есть. (Артур ЕНИКЕЕВ)