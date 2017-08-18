"Тосно" и "СКА-Хабаровск" сыграли вничью

Матч 7-го тура чемпионата России между "Тосно" и "СКА-Хабаровск" завершился с ничейным счетом – 0:0. После этой игры команда Дмитрия Парфенова расположилась в турнирной таблице на 12 месте, а подопечные Алексея Поддубского – на 13-м.
Чемпионат России
Премьер-лига
7-й тур
"Тосно" (Ленинградская область) – "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – 0:0
"Тосно": Юрченко, Дудиев, Дугалич, Шахов, Чернов, Галиулин, Карницкий, Мухаметшин (Казаев, 61), Мелкадзе (Марков, 75), Нуну Роша (Мирзов, 82), Заболотный.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Пуцко, Гришко (Калинский, 62), Черевко, Дедечко, Баляйкин, Федотов (Казанков, 64), Наваловский, Маркович, Корян (Христов, 74).
Предупреждение: Пуцко, 90.
Судьи: Кукуян (Сочи). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).
18 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".
genas
совсем неинтерестный футбол
21:30
Thomas_Boy_
Борьбы много, толку мало. Рад только, что СКА взял очко.
21:27
RSDsouth
Ну теперь понятно куда Дзюба : поддержать фарм-клуб ! А то всю игру Тосно ходили в ожидании "чуда" от судьи . А трио Мамаев- Смолов-Заболотный будет самой ... татуированной в мире ,о !
21:25