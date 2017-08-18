"Тосно" и "СКА-Хабаровск" сыграли вничью

Матч 7-го тура чемпионата России между "Тосно" и "СКА-Хабаровск" завершился с ничейным счетом – 0:0. После этой игры команда Дмитрия Парфенова расположилась в турнирной таблице на 12 месте, а подопечные Алексея Поддубского – на 13-м.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Тосно" (Ленинградская область) – "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – 0:0

"Тосно": Юрченко, Дудиев, Дугалич, Шахов, Чернов, Галиулин, Карницкий, Мухаметшин (Казаев, 61), Мелкадзе (Марков, 75), Нуну Роша (Мирзов, 82), Заболотный.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Пуцко, Гришко (Калинский, 62), Черевко, Дедечко, Баляйкин, Федотов (Казанков, 64), Наваловский, Маркович, Корян (Христов, 74).

Предупреждение: Пуцко, 90.

Судьи: Кукуян (Сочи). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

18 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Тосно" – "СКА-Хабаровск"