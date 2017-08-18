21:22 | Футбол — РФПЛ

"Тосно" и "СКА-Хабаровск" сыграли вничью

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Матч 7-го тура чемпионата России между "Тосно" и "СКА-Хабаровск" завершился с ничейным счетом – 0:0. После этой игры команда Дмитрия Парфенова расположилась в турнирной таблице на 12 месте, а подопечные Алексея Поддубского – на 13-м.

Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

"Тосно" (Ленинградская область) – "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – 0:0

"Тосно": Юрченко, Дудиев, Дугалич, Шахов, Чернов, Галиулин, Карницкий, Мухаметшин (Казаев, 61), Мелкадзе (Марков, 75), Нуну Роша (Мирзов, 82), Заболотный.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Димидко, Пуцко, Гришко (Калинский, 62), Черевко, Дедечко, Баляйкин, Федотов (Казанков, 64), Наваловский, Маркович, Корян (Христов, 74).

Предупреждение: Пуцко, 90.

Судьи: Кукуян (Сочи). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

18 августа. Санкт-Петербург. Стадион "Петровский".

Трансляция матча "Тосно" – "СКА-Хабаровск"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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genas

совсем неинтерестный футбол

21:30

Thomas_Boy_

Борьбы много, толку мало. Рад только, что СКА взял очко.

21:27

RSDsouth

Ну теперь понятно куда Дзюба : поддержать фарм-клуб ! А то всю игру Тосно ходили в ожидании "чуда" от судьи . А трио Мамаев- Смолов-Заболотный будет самой ... татуированной в мире ,о !

21:25