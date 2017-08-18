"Тосно" - фаворит матча со "СКА-Хабаровск" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 7-го тура чемпионата России между "Тосно" и "СКА-Хабаровск". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 19.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Тосно" - "СКА-Хабаровск"

Прогноз Winline – П1 1.74 – Н 3.15 – П2 5.30

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тосно" - "СКА-Хабаровск".

Прямая трансляция матча "Тосно" - "СКА-Хабаровск" – в пятницу, 18 августа, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Тосно": Юрченко - Абазов, Дугалич, Шахов, Чернов - Карницкий - Галиулин, Роша, Мелкадзе - Марков - Заболотный.

"СКА-Хабаровск": Довбня - Черевко, Пуцко, Эдиев, Димидко, Наваловский - Баляйкин, Дедечко - Габулов, Никифоров - Маркович.

ПОТЕРИ: Вукушич, Дудиев, Кутин (все - травма) - Корян (под вопросом).

ПРОГНОЗ

Сергей АНДРЕЕВ бывший нападающий СКА, сборной СССР, экс-тренер "Ростсельмаша":

1:0 Две очень неуступчивые команды, дебютанты премьер-лиги, точно не мальчики для битья. Счет предсказать непросто, но поставлю на хозяев.

Виталий АЙРАПЕТОВ корреспондент "СЭ":

0:0 Хабаровск еще ни разу в этом сезоне не победил на выезде, а "Тосно" – дома. Сегодня традиция не нарушится. Команды уйдут с поля без забитых голов.