"Тосно" арендовал Маргасова

Защитник "Локомотива" Тимофей Маргасов перешел в "Тосно" на правах аренды, сообщает официальный сайт железнодорожников. Соглашение между клубами и 25-летним игроком рассчитано до конца сезона-2017/18.

Напомним, защитник перешел в "Локомотив" из "Крыльев Советов" в 2017 году. В этом сезоне он не провел за основной состав ни одного матча. В турнире молодежных команд он провел 5 матчей, в которых не отметился результативными действиями, а также получил одну желтую карточку.