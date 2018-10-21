Тони Шуньич: "Со "Спартаком" было сложнее, но "Зенит" сейчас сильнее красно-белых"

Защитник "Динамо" Тони Шуньич после матча 11-го тура чемпионата России с "Зенитом" (1:0) рассказал, почему матч со "Спартаком" был тяжелее.

- После трех поражений подряд, конечно, эмоции от победы переполняют, очень рад. Не могу сказать, что у нас было много моментов, но мы старались, отдавали все силы и заслужили победу.

- Если бы не удаление, счет был бы иным?

- Конечно, было бы сложнее, но не сказал бы, что до удаления Дриусси у "Зенита" были моменты. Хотя "Зенит" обладает игроками высокого качества, которые умеют использовать моменты. Видно, что этот соперник очень сильный.

- Вы сыграли с двумя претендентами на чемпионство в этом сезоне – "Спартаком" и "Зенитом". С кем было сложнее?

- Со "Спартаком" мы очень плохо начали игру и все было проиграно сразу, к 21-й минуте, а потом не смогли уже вернуться. Получается, что со "Спартаком" было сложнее. Но сам "Зенит" сейчас сильнее "Спартака".

- Специально держали Дзюбу?

- Было тяжело играть против Дзюбы, это тяжело всегда. Но сегодня смог справиться с ним. В концовке у него был отличный шанс, но Шунин вытащил, все хорошо закончилось. (Ярослав Сусов)