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"Томь" рассчитывает получить новый транш от спонсора до конца марта

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Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев подчеркнул, что клуб ожидает поступления очередного транша от спонсоров до конца марта, сообщает ТАСС. По его словам, эти средства будут направлены на погашение долгов по налогам. В настоящее время остаток долга томичей составляет 260 миллионов рублей.

"Томь" испытывает проблемы с финансированием, клуб не платил зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года. Государственная инспекция труда в Томской области ранее оштрафовала "Томь" на 45 тысяч рублей за задолженность по зарплате, главу клуба - на 15 тысяч. За долги по налогам приставы арестовали одно из административных зданий клуба, оно было передано для реализации, но пока не выставлено на торги.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4079956

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