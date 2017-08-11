Тимур Жамалетдинов: "ЦСКА будет фаворитом в игре со "Спартаком"

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов считает, что армейцы будут фаворитами в предстоящем дерби со "Спартаком" за счет фактора своего поля. При этом игрок не испытал особых эмоций от гола, забитого в дерби молодежных команд.

Напомним, встреча молодежек ЦСКА и "Спартака" завершилась победой красно-синих со счетом 2:1.

– Особые эмоции от гола "Спартаку" за молодежку? – вопрос Жамалетдинову.

– Да нет. Это все-таки молодежное первенство, – сказал Жамалетдинов. – Вот если бы за основу… (улыбается) Но "Спартак" – принципиальный соперник, у нас всегда с ними серьезная, тяжелая борьба. Очень рад, что выиграли, давненько этого не получалось, около двух лет. Да на самом деле рад, что забил. Но самое главное, что команда в итоге победила.

– Получается, уже не испытываете такие эмоции от игры за молодежку, как раньше?

– Я всегда готов помочь молодежке. Если дают играть, то надо выкладываться по полной, помогать ребятам. Если "спускают" из первой команды, значит, я тут нужен.

– Надеетесь завтра выйти на поле хоть на несколько минут?

– Очень хочется. Но только тренеру это решать.

– Какие ожидания от завтрашней игры? Кто будет фаворитом?

– Мы все-таки играем дома, поэтому можно нас назвать фаворитами. Нам нужны три очка. Хочется победы, приложим все усилия для этого. (Павел ГУРЕВИЧ)