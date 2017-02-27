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"Терек" провел первую тренировку в 2017 году в Грозном

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Вчера "Терек" провел первую тренировку в новом году на своем стадионе, информирует клубная пресс-служба. Предыдущую часть подготовки ко второй части чемпионата России грозненцы провели на сборах в Турции и Италии.

За тренировкой в компании главного тренера команды Рашида Рахимова наблюдали президент клуба Магомед Даудов и вице-президент Ибрагим Закриев. Отмечается, что футболисты "Терека" впервые поработали с новыми мячами "Красава", которыми клубы премьер-лиги будут выступать в весенней части чемпионата.

Дополнительная информация

http://fc-terek.ru/news

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