Ташаев рассказал о состоянии здоровья перед дерби

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против ЦСКА сказал "СЭ", что у него нет проблем со здоровьем. 24-летний хавбек не выходил на поле в официальных играх с 18 августа.

- Здоровье? Нормально, - сказал Ташаев.

- Готовы сегодня сыграть?

- Без комментариев. (Андрей Михайлов)

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 23 сентября, на "ВЭБ Арене". Начало игры - 19.00 по московскому времени.

ЦСКА – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)

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