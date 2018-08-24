Ташаев и Ещенко не сыграют с "Динамо"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 5-го тура РПЛ против "Динамо" рассказал о ситуации с травмированными.

– Сегодня в общей группе отсутствовали Ломовицкий, Ташаев, Ещенко, Боккетти. Что с ними?

– У Ломовицкого ушиб ахилла, он не тренировался всю неделю. У Ташаев небольшое растяжение. У Ещенко немного болит задняя поверхность. Боккетти восстанавливается после травмы. Боккетти и Ломовицкий, думаю, вернутся в строй раньше всех. С Ташаевым же предстоит подождать дольше всего.

– У Ташаева и Ещенко динамовское прошлое. То, что они не сыграют в дерби, это плюс или минус? Учитывая возможный негатив со стороны болельщиков "Динамо".

– Это игроки "Спартака". Мы не обращаем внимания на прошлое игроков. Я могу понять расстройство клуба, когда их покидает тот или иной футболист. Но футболист, будучи профессионалом, всегда делает определенный выбор. В Италии то же самое – многие выступали за "Милан", "Интер" и "Ювентус". Если какой-то из моих игроков выкладывается на поле на все 100 процентов и затем уходит в другую команду, я не скажу ему ничего.

– В связи с отсутствием названных игроков не изменится схема 4-3-3?

– Нет. Мы будем придерживаться нашей философии. Начнем, скорее всего, именно по 4-3-3. (Михаил ГОНЧАРОВ)

"Спартак" – "Динамо", чемпионат России, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому времени