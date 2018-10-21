"Свободу узникам совести". В Москве появилось граффити в поддержку Кокорина

В одном из районов Москвы появилось граффити в поддержку нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Футболист сейчас находится под следствием в СИЗО.
"Свобода - это рай. #Free Kokorin. Свободу узникам совести", - написано на граффити.
Ранее Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и друзьями избили трех человек в Москве. Им выдвинуто обвинение по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Подозреваемые помещены судом под стражу до 8 декабря.
Свобода - это рай! pic.twitter.com/4e68v0Jrou– Дмитрий Егоров (@edim_sport) 20 октября 2018 г.
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