"Свободу узникам совести". В Москве появилось граффити в поддержку Кокорина

В одном из районов Москвы появилось граффити в поддержку нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Футболист сейчас находится под следствием в СИЗО.

"Свобода - это рай. #Free Kokorin. Свободу узникам совести", - написано на граффити.

Ранее Кокорин вместе с младшим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и друзьями избили трех человек в Москве. Им выдвинуто обвинение по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". Подозреваемые помещены судом под стражу до 8 декабря.