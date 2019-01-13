Супруга Мамаева лишилась питомца. Пользователи соболезнуют ее утрате

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева рассказала о том, что у нее умерла собака. По ее словам, любимица 10 лет была ее лучшей подругой.

- 10 лет мой лучший друг. Только ты знала всю боль и радость моей жизни, самая преданная душа на планете, как же я хочу еще побыть с тобой . Я не видела тебя когда ты умирала. Я встала с кровати, а ты лежала на полу. Прости меня моя любимая девочка, я тебя люблю, - написала Алана в своем Инстаграме.

Пользователи социальной сети выразили ей свои соболезнования:

lavka8.ru: Собачка умерла от вашей боли, взяла удары сколько смогла.

Pure.parfum: Как же больно. Держитесь, милая.

vitalika_m: Соболезную. Очень большая утрата .

Напомним, что супруг Аланы Павел Мамаев, как и форвард "Зенита" Александр Кокорин, находится в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство". В октябре Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Недавно суд продлил арест футболистов до 8 февраля этого года.

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