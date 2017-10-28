Сумасшедший гол Фернанду в матче с "Ростовом"

Полузащитник "Спартака" Фернанду на 31-й минуте матча 15-го тура чемпионата России против "Ростова" сравнял счет (1:1). Бразилец мощно пробил из-за пределов штрафной под перекладину – голкипер дончан Сергей Песьяков задел мяч, но не сумел отразить его.

РАЗБОР ГОЛА ОТ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ "СЭ" Евгения ЗЫРЯНКИНА

Ростовчане предоставили "Спартаку" слишком много свободы вблизи своих ворот. На фланге никто не помешал москвичам продвинуться с мячом до линии поля и подать в штрафную, а на подборе не оказалось никого из дончан – и Фернанду имел время подстроиться под мяч, прицелиться и пробить.

Текстовая трансляция матча "Ростов" – "Спартак"