Сумасшедший гол Фернанду в матче с "Ростовом"

Полузащитник "Спартака" Фернанду на 31-й минуте матча 15-го тура чемпионата России против "Ростова" сравнял счет (1:1). Бразилец мощно пробил из-за пределов штрафной под перекладину – голкипер дончан Сергей Песьяков задел мяч, но не сумел отразить его.
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Ростовчане предоставили "Спартаку" слишком много свободы вблизи своих ворот. На фланге никто не помешал москвичам продвинуться с мячом до линии поля и подать в штрафную, а на подборе не оказалось никого из дончан – и Фернанду имел время подстроиться под мяч, прицелиться и пробить.
Брокдорф
Jean4 ПИПКИНПАПА, тебе бы зрение подкорректировать. Ему фантазию умерить надо -)))
20:07
ПИПКИНПАПА
Jean4 ПИПКИНПАПА, тебе бы зрение подкорректировать.------- Что то еще не заметил? Или с Ростовом так можно?
19:57
Jean4
ПИПКИНПАПА, тебе бы зрение подкорректировать.
19:55
ПИПКИНПАПА
Почему то нарушения спартачей в штрафной ростовчан не судятся вообще. 16-я минута, нап втыкает защитника лицом в газон,26-я защитника на линии штрафной сносят плечем в спину и наконец срубают вратаря (ну здесь хоть не без подсказки, но свисток был).СВИСТУН ОСЛЕП?
19:52