Суд Петербурга отложил дело о банкротстве "Тосно" до 19 ноября

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отложил на 19 ноября рассмотрение заявления "Тосно" о собственном банкротстве, информирует сайт "Электронное правосудие".

"Информация о принятом судебном акте - об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания - 19 ноября 2018 года, 17.40 мск", - сообщается в карточке дела.

Ходатайство об отложении судебного разбирательства было подано компанией "Вижен Сервис", которая сейчас оспаривает в апелляционном арбитраже сентябрьское определение суда первой инстанции о принятии к производству заявления футбольного клуба о собственном банкротстве.

В августе арбитраж Петербурга вернул "Тосно" заявление о банкротстве, поскольку футбольный клуб не устранил в установленный срок процессуальные нарушения, допущенные при его подаче.

Ранее стало известно, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривает три иска о взыскании с "Тосно" задолженности на общую сумму более 100 миллионов рублей. Также в сентябре суд зарегистрировал иск спортивного комплекса "Петровский" о взыскании с клуба около 13 миллионов рублей.

"Тосно" в прошлом сезоне выиграл Кубок России и вылетел из РПЛ. В конце мая клуб не прошел лицензирование и прекратил свое существование.