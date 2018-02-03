Стипе Плетикоса: "Травма Джикии? В России бы не было проблемой найти классных игроков, если бы вы вкладывали в развитие академий"

Бывший вратарь "Спартака" Стипе Плетикоса выразил мнение, что защитник Никола Максимович, арендованный у "Наполи", сможет заменить травмированного Георгия Джикию. По его словам, это солидное приобретение.

– Как заменить Джикию в обороне?

– Они купили Максимовича. Это очень солидное приобретение, потому что он очень хорошо играл в "Торино". Но в "Наполи" главный тренер Сарри не очень любит ротировать состав и часто доводит схемы до автоматизма. Это мне рассказывал Марко Рог, который сейчас играет в "Наполи".

Сарри оттачивает до автоматизма кто, как и где должен находиться. Даже учит правильно вбрасывать ауты. Считаю, что "Спартак" хорошо среагировал, взяв Максимовича. Это классный защитник.

– А что делать сборной России?

– Если бы вы в свое время вкладывали деньги в развитие тренерских и детских академий – то у вас не было бы проблемы найти 15-20 классных футболистов. Не скажу, что лимит – это зло. Нужно защищать своих футболистов, но цифры говорят, что лимит поднял цену на местных игроков. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)

Никола Максимович: "Сарри отправил меня в "Спартак", чтобы я стал сильнее"