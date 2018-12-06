Старший врач ЦСКА Керимов рассказал о восстановлении Васина

Старший врач ЦСКА Шагабутдин Керимов заявил, что восстановление защитника армейцев Виктора Васина потребует более длительного времени. 30-летний игрок получил травму передней крестообразной связки правого коленного сустава в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды", который состоялся 21 февраля 2018 года.

- Это повторный разрыв, а в таком случае требуется более длительная реабилитация, - сказал Керимов в интервью клубной пресс-службе. - Причем так называемый графт на новую связку был взят с противоположного колена. По сути, у Виктора были прооперированы оба коленных сустава.

Наши физиотерапевты занимаются восстановлением защитника в течение трех месяцев, с тех пор, как он вернулся в Москву. Ранее Васин проходил реабилитацию в испанской Мурсии. Его восстановление действительно проходит немного медленнее, чем ожидалось, однако при данной травме такое вполне возможно.

В минувшем сезоне Васин провел 29 матчей за ЦСКА, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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