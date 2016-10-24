Сроки восстановления Натхо пока неизвестны

Состояние полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо, получившего сильный ушиб в области надкостницы и мягких тканей нижней трети голени, а также контузию большеберцового нерва в матче 11-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1), улучшилось, информирует пресс-служба армейцев.
На данный момент хавбек работает с физиотерапевтом. О сроках возвращения игрока в общую группу не сообщается. В текущем сезоне 28-летний израильтянин провел в составе красно-синих 12 матчей во всех турнирах, не отличившись полезными действиями.
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Дополнительная информация
http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/bibras-natcho-rabotaet-s-fizioterapevtom/
vaysman
,,не отличившись полезными действиями.,, это как это!!!???
15:47
Блудный Свин
Вот так, в добровольно-принудительном порядке Слуцкий вынужден будет ставить в состав молодёжь... хотя... не факт, что на место Натхо выйдет не второй Березуцкий, а Гордюшенко... В общём, Лёня будет насильничать старичков до тех пор пока они копыта не откинут...
15:35