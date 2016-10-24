Сроки восстановления Натхо пока неизвестны

Состояние полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо, получившего сильный ушиб в области надкостницы и мягких тканей нижней трети голени, а также контузию большеберцового нерва в матче 11-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1), улучшилось, информирует пресс-служба армейцев.

На данный момент хавбек работает с физиотерапевтом. О сроках возвращения игрока в общую группу не сообщается. В текущем сезоне 28-летний израильтянин провел в составе красно-синих 12 матчей во всех турнирах, не отличившись полезными действиями.