"Сразу сказал Габулову, если опоздаешь – все, до следующего раза!". Глава школы тренеров подвел итоги экзаменов

Директор Академии тренерского мастерства Андрей Лексаков в беседе с журналистами подвел итоги экзамена на получение тренерской лицензии УЕФА категории А.

Напомним, что сегодня целый ряд бывших и действующих футболистов РПЛ сдали экзамен на лицензию УЕФА категории А. Лицензия дает право работать на посту главного тренера во 2-м дивизионе и помощником – в высшем дивизионе любого европейского чемпионата.

– Разницу в мышлении заметили у Комбаровых и Глушакова из "Спартака", Березуцких и Игнашевича?

– Нет никакой разницы, это просто принадлежность к клубу, – сказал Лексаков. – Кто-то из "Рубина", "Уфы", "Урала". Они все из одного в другой клуб переходят. Ничего в этом страшного нет.

– Какие-то новые для вас идеи услышали сегодня на экзамене?

– Только я им это сообщаю (улыбается). Разумеется, от преподавателей они получают, от тренеров. У них есть собственный взгляд, и может, что-то новое. Но все знания надо суммировать, систематизировать. Только через 3-5 лет человек окончательно поймет, сможет ли он работать тренером. Это же зависит от харизмы и психологических свойств личности – может ли человек работать с игроками высокого уровня или лучше – с детьми и командами уровня второй лиги.

– Каков процент тех, кому надо поработать с мотивацией?

– Достаточно большой, но некоторые видят себя в юношеском футболе, некоторые – в профессиональном. Я всегда – за реальную оценку своих возможностей.

– Поблажки делали кому-то?

– Такого здесь не бывает. Экзамен – это конечный итог, а важен процесс обучения. В процессе они выполняют задания, получают микрозачеты, много практических занятий, и там они исправляют ошибки. Бывало, что кому-то надо было защитить конспект.

– Даже Габулов с мигалкой на общих основаниях защищался.

– Хотели завернуть экзамен. Сразу сказал ему: "Опоздаешь – все, до следующего раза!" Он просто успел с коллегии Минспорта в Новогорске. Еще не было Ещенко, но он в Риме после операции лечится. Ему экзамен будет перенесен на лето. (Евгений Белоусов)