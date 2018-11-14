"Сразу говорил: Кокорин и Мамаев не откупятся". Хейтер футболистов - о громком деле

Известный общественный деятель Павел Пятницкий заявил, что нападающего "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев будут отвечать за свои поступки в соответствии с законом.

- Когда мы обсуждали это дело, я не говорил о том, что нельзя драться, - сказал Пятницкий в интервью youtube-каналу Точки Nad И. - Решение о драке принимает каждый человек. Дело в том, что у народа созрел запрос на социальную справедливость. Кокорин и Мамаев - богатые, известные и знаменитые.

Все вокруг говорят, что они откупятся, а я сразу сказал, что нет. Они проходят те же процедуры, что и любой другой гражданин. Сейчас идет следствие. Они не откупятся, все по закону, как было бы в случае со слесарем и с поваром. Если закон нарушил Вася или Кокорин, они оба несут одну ответственность.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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