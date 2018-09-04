Спортивный директор РПЛ: "Спартак" обращался в лигу по поводу календаря"

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин рассказал "СЭ", что матчи "Спартака" на осеннюю часть чемпионата России запланированы с учетом интересов клуба. Красно-белые участвуют в Лиге Европы, встречи которой проходят по четвергам, однако почти все игры москвичей в премьер-лиге, которые состоятся после выступления команды в еврокубке, назначены на воскресенье, а не на понедельник. Исключение составляет только матч 12-го тура против "Рубина" (Казань, 29 октября, понедельник).

- Клуб обратился в лигу с просьбой составить календарь именно так, он имел на это право и воспользовался им, - сказал Пышкин. (Никита АРМАНД)

Ранее российская премьер-лига опубликовала расписание матчей с 7-го по 17-й туры ЧР-2018/2019.

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