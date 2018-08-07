15:02 | Футбол — РПЛ

Спортивный директор РФПЛ: "С этого сезона команды могут выходить на поле под свои гимны"


Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин на пресс-конференции по итогам второго тура чемпионата России объяснил, могут ли клубы не включать марш Блантера при выходе на поле.

– "Спартак" не включает марш Блантера при выходе на матч. Это не нарушение регламента?

– Команда может выходить на матч под гимн клуба или другой гимн, согласованный с лигой. На матче ЦСКА"Ростов", например, баннеры выносились под гимн клуба, а команды выходили под марш Блантера. С этого сезона разрешено избегать таких двойных мелодий. (Ярослав СУСОВ)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 2-й тур. "Локо" - "Спартак" и другие матчи
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