Спортивный директор РФПЛ: "С этого сезона команды могут выходить на поле под свои гимны"

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин на пресс-конференции по итогам второго тура чемпионата России объяснил, могут ли клубы не включать марш Блантера при выходе на поле.

– "Спартак" не включает марш Блантера при выходе на матч. Это не нарушение регламента?

– Команда может выходить на матч под гимн клуба или другой гимн, согласованный с лигой. На матче ЦСКА – "Ростов", например, баннеры выносились под гимн клуба, а команды выходили под марш Блантера. С этого сезона разрешено избегать таких двойных мелодий. (Ярослав СУСОВ)