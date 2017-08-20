Спортивный директор "Партизана": "Переход Тошича в наш клуб невозможен"

Спортивный директор "Партизана" Ивица Илиев сообщил, что информация о возвращении Зорана Тошича в сербский клуб не соответствует действительности. По его словам, экс-игрок ЦСКА посетил матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы, в котором "Партищан" на своем поле сыграл вничью с "Видеотоном".
- Мы не можем запрещать что-либо воображать, - цитирует "Спортски журнал" Илиева. -Тошич присутствовал на матче против "Видеотона". Почему наш бывший игрок не может просто приехать и посмотреть игру? Нам бы хотелось, чтобы Зоран играл в "Партизане". Но его карьера в самом разгаре. Мы понимаем, что его переход в наш клуб невозможен.
Напомним, летом Тошич покинул ЦСКА по истечении срока контракта. В составе столичной команды он выступал с 2010 года. За это время он провел во всех турнирах 241 матч, забив 47 голов. Он помог ЦСКА трижды выиграть чемпионат России, а также по два раза завоевать Кубок и Суперкубок страны.