Спортивный директор "Партизана": "Переход Тошича в наш клуб невозможен"

Спортивный директор "Партизана" Ивица Илиев сообщил, что информация о возвращении Зорана Тошича в сербский клуб не соответствует действительности. По его словам, экс-игрок ЦСКА посетил матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы, в котором "Партищан" на своем поле сыграл вничью с "Видеотоном".

- Мы не можем запрещать что-либо воображать, - цитирует "Спортски журнал" Илиева. -Тошич присутствовал на матче против "Видеотона". Почему наш бывший игрок не может просто приехать и посмотреть игру? Нам бы хотелось, чтобы Зоран играл в "Партизане". Но его карьера в самом разгаре. Мы понимаем, что его переход в наш клуб невозможен.