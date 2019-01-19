"Спартак" вылетел в Катар без Жиго, Фернанду, Ханни и Луиза Адриану

"Спартак" вылетел в Доху на второй сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона, информирует официальный сайт красно-белых. Главный тренер Олег Кононов привлек для участия в работе 30 футболистов.

Из Москвы летят 25 игроков. Это вратари – Александр Максименко, Артем Поплевченков, Александр Селихов и Антон Шитов; защитники – Айртон Лукас, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники – Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев и Наиль Умяров; нападающие – Зе Луиш и Георгий Мелкадзе.

Защитник Самуэль Жиго, хавбеки Фернанду и Софьян Ханни, а также форварды Луиз Адриану и Педро Роша провели два выходных дня, предоставленных после сбора в Дубае, не в России, и присоединятся к команде непосредственно в Катаре.

Таким образом, по сравнению с составом, работавшим на первом сборе в ОАЭ, произошло одно изменение во вратарской линии: вместо Владислава Терешкина, который отправился вчера в Турцию со "Спартаком-2", в Катар летит Артем Поплевченков.

В Дохе красно-белые примут участие в турнире "Фонбет Кубок Матч Премьер" и сыграют с "Ростовом" (21 января), "Зенитом" (25 января) и "Локомотивом"​ (29 января).

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