"Спартак" в Питере. Что происходило до матча с "Тосно"

Сегодня "Спартак" встречается с "Тосно" в матче 10-го тура чемпионата России. Команды играют на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. "СЭ" - о том, что происходило до игры.
Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"
Очень нравится баннер #ТосноСпартак pic.twitter.com/l8mDiU938a– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
Промесу скучновато. pic.twitter.com/D2Pga9fU9L– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
Промесу скучновато. pic.twitter.com/D2Pga9fU9L– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
Каррера на месте. #ТосноСпартак pic.twitter.com/836F7fgsqY– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
Всем Леонид Фёдорович. Надеюсь, "Спартак" больше не обижен 😏 pic.twitter.com/VTVqaYernI– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
У "Петровского" сегодня такая картина. Через два часа "Тосно" - "Спартак". pic.twitter.com/bRbRAJfqOo– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
КБ встречают Лось и Корюшка. Лучшие маскоты планеты, я считаю. pic.twitter.com/wihZm4gsel– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
"Зенит" сегодня не играет, но Дзюба тут.– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
КБ, вставьте нижние подчёркивания сами 😉 pic.twitter.com/CMPwjaK38e
"Спартак" на "Петровском" встречают чемпионской музыкой. Сюр. pic.twitter.com/qmDxxytXxM– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
Гости на месте. Квинси вышел последним 😎 pic.twitter.com/HKUqt1eRNa– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
Угловой флажок к матчу #ТосноСпартак готов. pic.twitter.com/mdE7o17ypp– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
Коляска КБ-фаната. #ТосноСпартак pic.twitter.com/5DgxAlM90u– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
Ребров, Селихов и Максименко уже разминаются. #ТосноСпартак pic.twitter.com/Yzp1MoJKPd– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
Промес вышел на разминку последним (он не в основе) - и сразу занял место "собачки" в кругу с молодыми. pic.twitter.com/bx8KOU5uZd– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
Ребров тащит на разминке #ТосноСпартак pic.twitter.com/7rnYICec7R– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
Как вам подача Петковича? pic.twitter.com/wrw9eDMw6F– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
Тигиев хорош. #ТосноСпартак pic.twitter.com/UbASoamBkj– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
Гостевой сектор начал ожидаемо: "К вам приехал чемпион страны!" pic.twitter.com/0SyIRQFXPR– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
Всем Леонид Фёдорович. Надеюсь, "Спартак" больше не обижен 😏 pic.twitter.com/VTVqaYernI– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
Очень нравится баннер #ТосноСпартак pic.twitter.com/l8mDiU938a– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.
romy4_84
спартак сам с собой что ли играет.
13:38