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12:46 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" в Питере. Что происходило до матча с "Тосно"

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Сегодня "Спартак" встречается с "Тосно" в матче 10-го тура чемпионата России. Команды играют на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. "СЭ" - о том, что происходило до игры. 

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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romy4_84

спартак сам с собой что ли играет.

13:38