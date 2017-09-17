"Спартак" в Питере. Что происходило до матча с "Тосно"

Сегодня "Спартак" встречается с "Тосно" в матче 10-го тура чемпионата России. Команды играют на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге. "СЭ" - о том, что происходило до игры.

Трансляция матча "Тосно" - "Спартак"

КБ встречают Лось и Корюшка. Лучшие маскоты планеты, я считаю. pic.twitter.com/wihZm4gsel – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.

"Зенит" сегодня не играет, но Дзюба тут.

КБ, вставьте нижние подчёркивания сами 😉 pic.twitter.com/CMPwjaK38e – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.

Гости на месте. Квинси вышел последним 😎 pic.twitter.com/HKUqt1eRNa – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.

Промес вышел на разминку последним (он не в основе) - и сразу занял место "собачки" в кругу с молодыми. pic.twitter.com/bx8KOU5uZd – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.

Гостевой сектор начал ожидаемо: "К вам приехал чемпион страны!" pic.twitter.com/0SyIRQFXPR – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 сентября 2017 г.