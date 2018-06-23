"Спартак" разгромил "Чертаново", Зе Луиш оформил дубль

"Спартак" в первом товарищеском матче нового сезона разгромил новичка ФНЛ "Чертаново" (3:0). В составе красно-белых отличились Сергей Еременко и Зе Луиш (дважды).

Товарищеский матч

"Спартак" (Москва) – "Чертаново" – 3:0 (0:0)

Голы: Еременко, 60 (1:0). Зе Луиш, 78 (2:0). Зе Луиш, 87 (3:0).

"Спартак": Ребров (Максименко, 46), Ещенко (Тигиев, 46), Боккетти (Петкович, 39), Мамин (Лихачев, 46), Фернанду (Комбаров, 46), Пантелеев (Глушаков, 46), Бакаев (Ломовицкий, 46), Игнатов (Еременко, 46), Луиз Адриану (Полубояринов, 46), Мельгарехо (Зе Луиш, 46), Педро Роша (Нимели, 46).