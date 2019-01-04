"Спартак" поздравил Романцева с 65-летием

"Спартак" на своем официальном сайте поздравил бывшего футболиста, тренера и президента клуба Олега Романцева. Сегодня ему исполнилось 65 лет.

- Сегодня Олегу Ивановичу исполняется 65 лет. От активной тренерской работы он отошел, но продолжает внимательно следить за жизнью родного клуба. Как и все преданные ветераны, переживает за любимую команду. Радуется каждой победе. Грустит, когда игра не клеится…

Футбол не стоит на месте. Возросли скорости, ожесточилась борьба на каждом участке поля, время на принятие решений сжато до долей секунд…И тем не менее не правы те, кто утверждает, что сегодня невозможно вернуть тот восхитительный бесковско-романцевский романтический, "кружевной" стиль. Который, по словам основателя "Спартака" Николая Петровича Старостина, еще в 30-е годы пришелся по душе тысячам и тысячам поклонникам футбола, отдавшим свои симпатии красно-белым, - говорится в сообщении. - Да, играть смело и ярко, доставляя эстетическое удовольствие, все так же важно. Особенно если речь идет о "Спартаке"!

Потому в этот знаковый для каждого спартаковца день мы желаем нашей легенде крепкого здоровья, семейного благополучия, долголетия. И пусть "Спартак" как можно чаще дарит сегодняшнему имениннику радостные часы и минуты в дни красивых побед.Ваше хорошее настроение на трибуне "Открытие Арены", где мы вас всегда хотим видеть, станет для "Спартака" лучшей оценкой и наградой, Олег Иванович!

Олегу Ивановичу Романцеву – 65! Поздравляем!!!

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Защитник, капитан, главный тренер, президент клуба. Чемпион, чемпион, и еще много раз чемпион. Легенда!

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Олег Романцев был великолепным игроком. Провел за #Спартак 217 матчей.https://t.co/vtfsJoe1Wk pic.twitter.com/TcqUHk58Ao – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 4 января 2019 г.

В качестве футболиста Олег Романцев вместе со "Спартаком" выиграл чемпионат и Кубок СССР. Как тренер он стал чемпионом СССР и победителем Кубка СССР, восемь раз выиграл чемпионат России и трижды - Кубок страны.

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