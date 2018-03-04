"Спартак" поздравил Реброва с 34-летием

"Спартак" на официальном сайте поздравил с днем рождения вратаря команды Артема Реброва. Сегодня, 4 марта, голкиперу исполняется 34 года.

"ФК "Спартак-Москва" от всей души поздравляет Артема Реброва с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и успешной игры в составе красно-белых", - говорится в поздравлении.

Напомним, Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года. За это время он принял участие в 121 матче. Вместе с красно-белыми вратарь выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Сегодня, 4 марта, "Спартак" в матче 21-го тура чемпионата России сыграет с лидером премьер-лиги "Локомотивом". Начало игры - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.