11:18 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" поздравил Реброва с 34-летием


"Спартак" на официальном сайте поздравил с днем рождения вратаря команды Артема Реброва. Сегодня, 4 марта, голкиперу исполняется 34 года.

"ФК "Спартак-Москва" от всей души поздравляет Артема Реброва с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и успешной игры в составе красно-белых", - говорится в поздравлении.

Напомним, Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года. За это время он принял участие в 121 матче. Вместе с красно-белыми вратарь выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Сегодня, 4 марта, "Спартак" в матче 21-го тура чемпионата России сыграет с лидером премьер-лиги "Локомотивом". Начало игры - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Победой "Локомотива"
31.4%
Победой "Спартака"
47.5%
Вничью
21.0%

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-03-04-pozdravlyayem_artma_rebrova/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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