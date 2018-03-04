"Спартак" поздравил Реброва с 34-летием

"Спартак" на официальном сайте поздравил с днем рождения вратаря команды Артема Реброва. Сегодня, 4 марта, голкиперу исполняется 34 года.
"ФК "Спартак-Москва" от всей души поздравляет Артема Реброва с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и успешной игры в составе красно-белых", - говорится в поздравлении.
Напомним, Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года. За это время он принял участие в 121 матче. Вместе с красно-белыми вратарь выиграл чемпионат и Суперкубок России.
Сегодня, 4 марта, "Спартак" в матче 21-го тура чемпионата России сыграет с лидером премьер-лиги "Локомотивом". Начало игры - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Сегодня исполняется 34 года вратарю "Спартака" Артему @rebrov32 Реброву!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 3 марта 2018 г.
С днем рождения, Артем! 🔴⚪️🎂🎉🎁#Спартак #ВпередСпартак #Spartak pic.twitter.com/BUllx1pbUQ
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-03-04-pozdravlyayem_artma_rebrova/