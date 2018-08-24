"Спартак" перед "Динамо" тренируется без Ташаева

"Спартак" проводит тренировку накануне матча 5-го тура против "Динамо".

В общей группе на поле не работает полузащитник Александр Ташаев, который занимается индивидуально, а также защитник Сальваторе Боккетти. (Михаил ГОНЧАРОВ, Ярослав СУСОВ)

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"Спартак" – "Динамо", чемпионат России, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому времени​