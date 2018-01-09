"Спартак" отправляется на первый сбор в ОАЭ

Игроки "Спартака" сегодня рано утром собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы отправиться на первый сбор команды в ОАЭ. Красно-белые прибыли в усеченном составе - в Москве после отдыха находились лишь 8 футболистов основы. Это Илья Кутепов, Роман Зобнин, Александр Селихов, Зе Луиш, Денис Глушаков, Игорь Леонтьев, Марио Пашалич и Георгий Тигиев.
Остальные, в том числе и главный тренер Массимо Каррера, прибудут в Дубай самостоятельно. В ОАЭ "Спартак" будет работать до 22 января. Первый матч красно-белые проведут против китайского "Шанхай Шанган", в составе которого выступает Халк. Игра состоится 18 января. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Спартак улетает в Дубай из Шереметьева. Но большинство звезд, включая Карреру и Промеса, доберутся до Эмиратов своим ходом. pic.twitter.com/1Qxw9dYCRY– Филипп Папенков (@PippoGranato) 9 января 2018 г.
- Денис Глушаков
- Спартак (футбол)
- Халк
- Илья Кутепов
- Роман Зобнин
- Зе Луиш
- Александр Селихов
- Шанхай Шанган
- Массимо Каррера
- Игорь Леонтьев
- Георгий Тигиев
- Марио Пашалич
alex-ls
чем больше комментов к таким новостям, тем больше СЭ их будет постить, не хочешь такие новости - игнорь их и комменти интересные. А тут нелогичное поведение
09:07
shpasic
почему бред, если так и будет))
08:23
alex-ls
ты будешь под каждой заметкой писать свой бред?
08:22
баламошка
Требую отчёт о самом полёте. Фото Зе Луиша желательны, фото стюардесс обязательны.
07:58