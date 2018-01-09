07:35 | Футбол — РФПЛ

"Спартак" отправляется на первый сбор в ОАЭ

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Игроки "Спартака" сегодня рано утром собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы отправиться на первый сбор команды в ОАЭ. Красно-белые прибыли в усеченном составе - в Москве после отдыха находились лишь 8 футболистов основы. Это Илья Кутепов, Роман Зобнин, Александр Селихов, Зе Луиш, Денис Глушаков, Игорь Леонтьев, Марио Пашалич и Георгий Тигиев.

Остальные, в том числе и главный тренер Массимо Каррера, прибудут в Дубай самостоятельно. В ОАЭ "Спартак" будет работать до 22 января. Первый матч красно-белые проведут против китайского "Шанхай Шанган", в составе которого выступает Халк. Игра состоится 18 января. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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alex-ls

чем больше комментов к таким новостям, тем больше СЭ их будет постить, не хочешь такие новости - игнорь их и комменти интересные. А тут нелогичное поведение

09:07

shpasic

почему бред, если так и будет))

08:23

alex-ls

ты будешь под каждой заметкой писать свой бред?

08:22

баламошка

Требую отчёт о самом полёте. Фото Зе Луиша желательны, фото стюардесс обязательны.

07:58