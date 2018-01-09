"Спартак" отправляется на первый сбор в ОАЭ

Игроки "Спартака" сегодня рано утром собрались в аэропорту Шереметьево, чтобы отправиться на первый сбор команды в ОАЭ. Красно-белые прибыли в усеченном составе - в Москве после отдыха находились лишь 8 футболистов основы. Это Илья Кутепов, Роман Зобнин, Александр Селихов, Зе Луиш, Денис Глушаков, Игорь Леонтьев, Марио Пашалич и Георгий Тигиев.

Остальные, в том числе и главный тренер Массимо Каррера, прибудут в Дубай самостоятельно. В ОАЭ "Спартак" будет работать до 22 января. Первый матч красно-белые проведут против китайского "Шанхай Шанган", в составе которого выступает Халк. Игра состоится 18 января. (Филипп ПАПЕНКОВ)